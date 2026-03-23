16,5 тонн фиктивной говядины оформил лжеветеринар в Нижегородской области

Крупную партию мясной продукции сомнительного происхождения обнаружили в Нижегородской области. Речь идет о 16,5 тоннах замороженной бескостной говядины. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.
Как выяснилось, документы на мясо оформлял человек, представлявшийся ветеринарным врачом районного центра. Он действовал от имени одной из компаний, используя площадки сразу в нескольких районах области. Однако проверка показала: к госветслужбе этот «специалист» отношения не имеет, а предприятия, фигурировавшие в документах, не производили указанную продукцию.
Дополнительные вопросы вызвало и происхождение сырья — в бумагах значилась компания из Калужской области, которая уже прекратила деятельность. В итоге учетную запись нарушителя в системе заблокировали, все оформленные документы аннулировали.
Материалы переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.