В Бийске Алтайского края прошел региональный чемпионат «Детский Абилимпикс»

Региональный чемпионат «Детский Абилимпикс» прошел в Бийске Алтайского края. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
Чемпионат прошел на базе Бийского педагогического колледжа им. Д. И. Кузнецова. Мероприятие было направлено на раннюю профориентацию детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Участниками чемпионата стали 50 дошкольников в возрасте от 5 до 8 лет из города Бийска и районов Алтайского края. Конкурсные испытания прошли по восьми компетенциям: «Инженер-конструктор», «Исполнительское искусство», «Дизайн плаката», «Мозаичник», «Скульптор», «Строительное дело», «Художник-иллюстратор» и «Художественное слово».
Юные участники выполняли творческие и технические задания. Дети создавали плакаты на тему «Единство народов России», собирали модель вертолета из конструктора и мозаику под названием «Лошадка». Также они по образцу строили терем, иллюстрировали сказку «Как подружились народы» и исполняли вокальные и художественные номера на тему «Дружба народов».
Экспертами на площадках выступили педагоги, психологи дошкольных учреждений, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, реабилитационных учреждений, а также специалисты Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Все они прошли обучение в Региональном центре обучения экспертов «Абилимпикс».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.