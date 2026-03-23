В Омской области трудоустроили более тысячи женщин с начала года

Специалисты кадрового центра «Работа России» Омской области с начала 2026 года трудоустроили 1,3 тыс. женщин. Содействие занятости жителей региона соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социального развития области.
Женщинам предлагались должности на промышленных предприятиях, в медицинских и образовательных учреждениях, центрах социальных услуг и многофункциональных центрах. Кроме того, 29 клиенток кадрового центра решили открыть собственное дело и оформили индивидуальное предпринимательство в сфере услуг и информационных технологий.
Для помощи соискательницам в определении своего карьерного трека специалисты центра проводили анализ их профессионального опыта и навыков. Они помогали составлять или корректировать резюме, готовили к собеседованиям и консультировали по актуальным вопросам поиска работы. При необходимости специалисты предлагали участницам программы переобучения по востребованным на рынке труда профессиям. В 2025 году из 19 тыс. жительниц региона, обратившихся в кадровые центры, более 11 тыс. уже вышли на новое место работы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.