В Нижнем Новгороде в 2026 году отремонтируют более 11 км дорог

Более 11 км дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Всего по нацпроекту до конца года планируется отремонтировать более 11 километров городских дорог. Приведение в нормативное состояние востребованных участниками движения магистралей сделает Нижний Новгород еще более комфортным и удобным», — сказал председатель постоянной комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорта думы города Станислав Прокопович.
Объем финансирования работ в этом году составляет 930 млн рублей. Уже заключены муниципальные контракты, в рамках которых продолжится начавшийся в прошлом году ремонт на четырех участках автомобильных дорог по улицам Удмуртской, Карла Маркса, Кузбасской, Новикова-Прибоя и на путепроводе Мызинского моста.
В ближайшее время планируется провести закупочные процедуры еще по трем участкам — Казанскому шоссе и улицам Рябцева и Звездинка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.