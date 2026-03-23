В Саратовской области отремонтируют дорогу к селу Колено

Участок дороги «Автоподъезд к селу Новоселовка — село Колено» отремонтируют в этом году в Екатериновском районе Саратовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Ранее в нормативное состояние дорожники привели 4,5 км трассы, оставшиеся 18,2 км отремонтируют в текущем году. Автоподъезд примыкает к другой дороге регионального значения — Калининск — Широкий Уступ — Екатериновка.
Кроме того, в Екатериновском районе обновят дорогу «Кипцы — Индустриальный» протяженностью более 6 км. Подрядчик на ремонт двух дорог уже определен. Работы планируют выполнить до конца августа.
Отметим, всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Саратовской области отремонтируют более 400 км дорог регионального значения. Ознакомиться с полным перечнем объектов можно по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.