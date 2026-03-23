«Тысячи квадратов жилья и 88-метровая башня»: как изменился проект IT-парка в Калининграде

Строительство IT-парка в Калининграде идёт уже четыре года, но пока на крупном земельном массиве на Советском проспекте появилось только два административных здания. В перспективе на участке построят жилые дома, торговый и медицинский центры, апартаменты и гигантскую офисную башню. Как изменился проект за несколько лет и что именно войдёт в комплекс — в материале Калининград.Ru.
Строительство IT-парка в Калининграде анонсировали ещё в 2019 году. Под реализацию проекта определили участок площадью более пяти гектаров на пересечении Советского проспекта и Каштановой аллеи. Предполагалось, что на территории появятся административно-хозяйственный корпус на пять тысяч квадратных метров, блоки для размещения IT-резидентов на 15 тысяч «квадратов», объекты общепита, торговли и спорта, выставочные залы и апартаменты. Общий объём вложений оценивали в два миллиарда рублей.
В 2021 году инвестором проекта стало ООО «Техно Девелопмент», входящее в группу компаний «КСК» Вадима Шимко. Тогда же Корпорация развития Калининградской области представила концепцию будущего кластера. В организации называли его «технопарком высоких технологий». «Мини-город продуктивной работы» должен был обеспечивать комплексное развитие региона и повышать его привлекательность для IT-компаний.
На территории решили построить административно-офисные здания, коммерческую недвижимость и апартаменты общей площадью 56 тысяч квадратных метров. На визуализации показывали объекты высотой пять-восемь этажей. По соглашению с инвестором часть недвижимости переходила правительству Калининградской области. Этот корпус разрешили строить в первую очередь.
В то же время вносили изменения в градостроительную документацию. Участок переводили в общественно-жилую зону, которая позволяет возводить не только коммерческую недвижимость, но и объекты для постоянного проживания. Бывший директор Корпорации развития Андрей Толмачёв объяснял, что это необходимо для привлечения IT-специалистов из других регионов в Калининградскую область. «Мы понимаем, что комфортная среда — это не только офисы. Комфортная среда — это возможность проживания, возможность обучения, магазины, бары, рестораны. Это не административная монофункция. Когда мы занимаемся перемещением айтишников, один из главных вопросов — это где пожить», — объяснял он.
В 2024 году на территории IT-парка ввели в эксплуатацию первый «правительственный» корпус. Власти разместили там учреждение «Центр цифровых технологий». Кроме того, приступили к строительству второго здания.
В настоящее время инвестор готовится к возведению жилых и коммерческих площадей. В марте власти внесли изменения в проект планировки территории на Советском проспекте и уточнили некоторые параметры ещё не построенных объектов IT-парка. Согласно приказу Минградполитики, на участке разместят семь жилых домов высотой пять-шесть этажей. Их общая площадь составит 30,4 тысячи квадратных метров, включая встроенные коммерческие помещения. Непосредственно под квартиры отведено 23,5 тысячи «квадратов». Расчётная численность населения будущего комплекса — 680 человек. В одном из зданий планируется детский сад на 105 воспитанников.
Кроме того, проект включает 57,7 тысячи квадратных метров общественно-деловой застройки. Среди них — семь зданий высотой три-шесть этажей, один семи-девятиэтажный объект и комплекс с 22-этажной башней. Высота доминанты составит 88 метров. «При проектировании архитектурной доминанты рассматривался вариант размещения 33-этажного здания высотой до 132 метров. Размещение здания высотой более 56 метров (более 18 этажей) возможно исключительно в порядке изменения регламента правил землепользования и застройки», — говорится в документе.
По проекту планировки в IT-парк также входит один магазин. Его площадь будет до 1,9 тысячи квадратных метров. На участке предусматривается размещения парковки на 68 машин. При этом в документе уточняется, что параметры застройки могут измениться.
Указанные параметры планируемых для размещения объектов жилого назначения, объектов общественно-делового назначения могут быть изменены (уточнены) в ходе архитектурно-строительного проектирования при условии соответствия указанных объектов строительным нормам и требованиям градостроительных регламентов, — отмечается в приказе.
В презентации проекта на сайте «ИТ-парка» говорится, что в жилой зоне обустроят 500 квартир бизнес-класса. Частью комплекса станет крупный апарт-отель на 207 номеров, с рестораном, фитнесом и коворкингом. Рядом разместят спортивный и медицинский центры. Там оборудуют 25-метровый бассейн и спа. В комплексе будут оказывать оздоровительные услуги.
Высотная доминанта будет бизнес-центром с офисами класса А+, конференц-залами и переговорными. Кроме того, на участке появятся торгово-развлекательный комплекс с гипермаркетом, а также гастрономическое пространство на 15 ресторанных проектов.
Отметим, что на строительство IT-парка на пересечении Советского проспекта и Каштановой аллеи в Калининграде отводили десять лет. Срок истекает в 2031 году.
