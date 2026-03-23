Cancer: стресс и невротизм не провоцируют рак

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Международная группа ученых не выявила убедительных доказательств того, что негативные психосоциальные факторы, такие как одиночество, стресс и невротизм, повышают риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.
Ученые проанализировали данные более 421 тыс. человек, изучив, как потеря близкого человека, невротизм и общий стресс влияют на возникновение и развитие различных онкологических заболеваний.
Анализ не выявил связи между психосоциальными факторами и повышенным риском рака в целом. Аналогичный вывод исследователи сделали по нескольким распространенным видам опухолей, включая рак молочной железы, рак простаты и колоректальный рак. Также исследователи не нашли подтверждающих связей с видами рака, для которых алкоголь считается общим потенциальным фактором риска.
Отдельно ученые проанализировали риск рака легкого. Для этого заболевания были отмечены отдельные статистические связи с рядом психосоциальных показателей, включая субъективную оценку поддержки со стороны окружающих, отсутствие партнера и потерю близкого человека. Однако после учета уже известных факторов риска, в том числе курения и семейной предрасположенности к онкологическим заболеваниям, большинство этих связей ослабло.
Исследователи пришли к выводу, что распространенное представление о том, что плохое психическое состояние и другие психосоциальные стрессоры могут повышать риск развития рака, не подтвердилось. Небольшие эффекты, которые наблюдались в отдельных случаях, часто объяснялись нездоровым поведением.