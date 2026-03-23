Волгоградцам рассказали, как приструнить кредиторов через Госуслуги

Волгоградцам напомнили, что они могут направить жалобы в службу судебных приставов на неправомерные действия кредитора при возврате просроченной задолженности через портал Госуслуг. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, для этого среди списка услуг необходимо выбрать «Прочее», а затем «Правопорядок» и заявить о звонках и сообщениях кредиторов, нарушающих права.