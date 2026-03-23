В Дмитровскую больницу Подмосковья поступили 15 новых аппаратов ИВЛ

Отделение реанимации и интенсивной терапии № 2 регионального сосудистого центра больницы Дмитрова Московской области получило 15 новых аппаратов искусственной вентиляции легких Chirolog SV Aura Profi, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Технику приобрели в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Теперь медики могут одновременно оказывать помощь большему числу критически тяжелых больных, причем на самом высоком технологическом уровне.
«Новые аппараты ИВЛ — это важное обновление для нашего отделения реанимации. В региональном сосудистом центре мы работаем с пациентами, находящимися в критическом состоянии, и здесь каждая деталь имеет значение: точность параметров, надежность, скорость реакции оборудования. Теперь у наших врачей есть все необходимое, чтобы бороться за жизнь каждого человека с максимальной эффективностью», — рассказал главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.
Напомним, ранее медучреждение уже получило 11 единиц современной техники для акушерского отделения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.