На юго-востоке Подмосковья открыли новую магистраль

Сейчас готовность трассы составляет 85%, в мае планируется открыть участок между М-12 «Восток» и М-5 «Урал». Полностью дорогу откроют в сентябре, пообещал господин Воробьев. Ожидается, что после запуска всей дороги МКАД разгрузится на 25% — по магистрали будет проезжать более 40 тыс. автомобилей в сутки с расчетной скоростью движения в 120 км\ч. Плату за проезд начнут взимать после того, как движение откроется по всей дороги. Тарифы пока неизвестны.