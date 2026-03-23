Россиянам рассказали, какие обследования помогают выявить рак на бессимптомной стадии

Онколог Андрей Коржиков назвал восемь обязательных обследований, которые помогают выявить рак на бессимптомной стадии. Врач подчеркнул, что из-за «омоложения» болезни начинать проверять здоровье необходимо уже с 25 лет. Об этом хирург-онколог рассказал в беседе с «Абзацем».
По словам специалиста, первым в списке стоит не рентген, а компьютерная томография грудной клетки, которая видит очаги до 5 миллиметров. Далее в перечень обязательных процедур он включил комплексное УЗИ: щитовидной и молочных желез, органов брюшной полости и малого таза с обязательной оценкой лимфоузлов.
Крайне важным этапом Коржиков назвал эндоскопические проверки. Он уточнил, что уже к 30 годам, а иногда и в 25, необходимо сделать гастроскопию и колоноскопию, так как рак желудка и кишечника стремительно молодеет. Если результаты в норме, эксперт рекомендует повторять эти процедуры раз в пять лет, сохраняя историю прошлых исследований для сравнения.
При этом регулярное употребление некоторых привычных продуктов может привести к раку. Гастроэнтеролог Юлия Сластен указала, что наибольшую угрозу представляет ежедневное включение в рацион сосисок и колбас.