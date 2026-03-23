42 тонны кормов для животных отправились с Дона в Азербайджан

Об этом говорится на сайте ведомства.

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщило о завершении оформления партии кормовых смесей для экспорта в Азербайджан.

Досмотр и оформление продукции прошли в местах полного таможенного контроля на территории Ростовской области в период с 10 по 13 марта. Общий вес экспортируемого груза составил 42 тонны.

Все партии кормовых смесей прошли необходимые лабораторные исследования. По итогам проверок продукция признана соответствующей ветеринарно‑санитарным требованиям страны‑импортёра.