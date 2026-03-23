В Ингушетии пройдет региональный этап чемпионата «Абилимпикс — 2026»

Этап чемпионата пройдет на базе Колледжа сервиса и быта в Назрани. В прошлом году в нем приняли участие более 400 человек, которые соревновались в 15 компетенциях в сферах ИТ, промышленной робототехники, веб-разработки, авторемонта и других. В этом году перечень расширен до 238 направлений, включая 14 новых: «Барбер», «Финансовый консультант», «Повар региональной кухни» и другие. Помимо конкурсных испытаний, запланированы ярмарка вакансий, фестиваль профессий, мастер-классы, а также культурные и спортивные мероприятия.