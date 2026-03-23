В Ингушетии пройдет региональный этап чемпионата «Абилимпикс — 2026»

Региональный этап чемпионата «Абилимпикс — 2026» пройдет с 21 по 24 апреля в Республике Ингушетии в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Этап чемпионата пройдет на базе Колледжа сервиса и быта в Назрани. В прошлом году в нем приняли участие более 400 человек, которые соревновались в 15 компетенциях в сферах ИТ, промышленной робототехники, веб-разработки, авторемонта и других. В этом году перечень расширен до 238 направлений, включая 14 новых: «Барбер», «Финансовый консультант», «Повар региональной кухни» и другие. Помимо конкурсных испытаний, запланированы ярмарка вакансий, фестиваль профессий, мастер-классы, а также культурные и спортивные мероприятия.
«Для организации планируется привлечь 145 экспертов и 140 добровольцев, которые выполняют огромную работу. Мы должны относиться к их труду с благодарностью и уважением. Такие проекты помогают раскрывать таланты и открывают новые перспективы для трудоустройства, и я всегда поддерживаю их», — рассказал глава Республики Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.