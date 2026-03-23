Какой сегодня праздник: День мастера маникюра

Международный день борьбы с депрессией отмечается ежегодно 24 марта. Этот день призван привлечь внимание общества к одной из самых серьезных проблем современности — депрессии, как к реальному психическому заболеванию, а не просто «плохому настроению». Как правило, при депрессии человек на протяжении длительного времени испытывает подавленное настроение, потерю интереса к жизни и привычным делам, усталость и снижение энергии, нарушения сна. По данным ВОЗ, более 350 миллионов человек в мире страдают депрессией. В группе риска женщины, особенно после родов, подростки, люди, переживающие стресс, утраты, хронические болезни. Психическое здоровье не менее важно, чем физическое. Депрессия излечима, и первый шаг к выздоровлению — признать, что нужна поддержка.