Какой сегодня праздник: День мастера маникюра

Сегодня День мастера маникюра, профессиональный праздник специалистов по уходу за ногтями. Уход за ногтями имеет глубокие корни. В Древнем Египте цвет ногтей указывал на социальный статус: рабы носили бледные оттенки, а знать — яркие (например, Клеопатра предпочитала терракотовый). В Древнем Китае длинные ногти символизировали богатство и отсутствие необходимости в физическом труде. Кстати, по оценкам экспертов и данным с платформ, в России работает около 350 тысяч мастеров маникюра. Объем российского рынка маникюра и педикюра в 2026 году может превысить 230 млрд рублей,
Международный день борьбы с депрессией отмечается ежегодно 24 марта. Этот день призван привлечь внимание общества к одной из самых серьезных проблем современности — депрессии, как к реальному психическому заболеванию, а не просто «плохому настроению». Как правило, при депрессии человек на протяжении длительного времени испытывает подавленное настроение, потерю интереса к жизни и привычным делам, усталость и снижение энергии, нарушения сна. По данным ВОЗ, более 350 миллионов человек в мире страдают депрессией. В группе риска женщины, особенно после родов, подростки, люди, переживающие стресс, утраты, хронические болезни. Психическое здоровье не менее важно, чем физическое. Депрессия излечима, и первый шаг к выздоровлению — признать, что нужна поддержка.
Кто такие фтизиатры? Это врачи, специализирующиеся на изучении причин возникновения туберкулеза, диагностике заболевания (независимо от поражённого органа: легких, печени, кишечника, костей, кожи и т. д.) и лечении и профилактике туберкулеза. Раньше болезнь называли «чахоткой» — от слова «чахнуть». До середины XX века она была практически неизлечимой. Кстати, дата праздник Дня фтизиатра выбрана в честь исторического события: 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. В народе эту бактерию называют «палочкой Коха» — по фамилии ученого. За свои исследования Роберт Кох в 1905 году был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. А еще сегодня День борьбы с туберкулезом. Символ Дня — белая ромашка, олицетворяющая здоровое дыхание.