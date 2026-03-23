Пасынок Намина встал на колени, выступая с последним словом в суде

Пасынок музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в двойном убийстве, встал на колени перед матерью во время выступления с последним словом в суде и попросил прощения.

Источник: Аргументы и факты

Обвиняемый в двойном убийстве Роман Ткаченко, пасынок рок-музыканта Стаса Намина, во время выступления с последним словом в суде встал на колени перед своей матерью и расплакался.

«Мамуля, прости меня, пожалуйста, я не знаю, как так получилось. У меня не было никаких мотивов», — сказал он, обращаясь к ней.

Ткаченко заявил о полной раскаянии в содеянном и также обратился с просьбой о прощении к Стасу Намину.

«Я должен ответить — и я отвечу», — завершил своё выступление подсудимый.

Ранее в суде прокурор рассказала, что Ткаченко во время нападения на свою бабушку находился в состоянии сильного психического возбуждения и произносил бессвязные фразы.