Врач Майорова развеяла миф об одном признаке влюбленности

Врач Майорова заявила, что зрачки могут расширяться от множества факторов, а не только из-за чувств к другому человеку.

Источник: Аргументы и факты

Расширенные зрачки не являются достоверным признаком влюбленности. Об этом заявила врач Веста Майорова в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалиста, в обществе распространено мнение: если у человека расширяются зрачки при взгляде на кого-то, то это является признаком влюбленности. Доктор уточнила, что иногда эмоции действительно могут вызывать такую реакцию, однако она возникает и по множеству других причин.

Майорова пояснила, что расширение зрачков может происходить из-за волнения, сильного испуга, необходимости сфокусироваться, усталости, стресса или приема некоторых лекарств. Самой же частой причиной этого явления врач назвала изменение освещения. При ярком свете зрачок сужается, а в темноте расширяется, добавила офтальмолог. Таким образом, расширенные зрачки сами по себе ничего не доказывают, резюмировала она.

Ранее офтальмолог Вячеслав Куренков заявил, что весной нужно носить солнцезащитные очки.