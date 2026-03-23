На второе издание Красной книги Калининградской области выделили 5,5 млн рублей

Речь идёт о втором издании Красной книги региона. К поиску подрядчика, который проведёт подготовительные и основные работы, готовится министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. На указанные цели предусмотрено 5 503 040 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.