В Омской области открылись еще два кадровых центра «Работа России»

Еще два кадровых центра «Работа России» открылись в Исилькульском и Москаленском районах Омской области при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве труда и социального развития Омской области.
«Служба занятости помогает каждому соискателю индивидуально. Мы становимся партнерами на всех этапах. Учитываем наличие детей и выбираем подходящую форму работы, ее расположение. Для каждого кандидата разрабатываем свой план карьерного пути. Он может включать переобучение, повышение квалификации, работу с психологом или временную подработку. По запросам работодателей мы создаем конкретные бизнес-ситуации и комплекс мер поддержки. Это помогает быстрее найти подходящих сотрудников, соответствующих потребностям компании. В том числе профессионально ориентированную молодежь», — отметил директор кадрового центра Омской области Виталий Мещеряков.
Так, в регионе 27 офисов «Работа России» функционируют в обновленном формате. Специалисты помогают не только безработным, но и всем, кто хочет развиваться профессионально. Модернизация позволила сократить среднее время трудоустройства на 10 дней.
Новые подходы включают в себя не только комфортные для посетителей офисные пространства, выстроенные по единому бренду «Работа России», но и удобное для соискателей и работодателей предоставление мер поддержки как в офлайн-, так и в онлайн-форматах. Идет поддержка бизнес-инициатив, молодых мам, желающих совмещать воспитание детей с профессиональным развитием, помощь от специалистов при возвращении к мирному труду ветеранов СВО и соискателей с ограниченными возможностями по здоровью.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.