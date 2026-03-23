В Башкирии отремонтируют участок дороги Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз

Работы проведут на участке между селом Воскресенское и деревней Смаково.

Участок дороги Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз протяженностью 5 км отремонтируют в Республике Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

«Дорога Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз обеспечивает транспортную связь для более 160 тысяч жителей Ишимбайского и Мелеузовского районов. Кроме того, данное направление — туристическое, оно ведет к комплексу Верхоторского медеплавильного завода, который является памятником архитектуры XVIII века. Поэтому важно привести эту дорогу в нормативное состояние», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Работы проведут на участке между селом Воскресенское и деревней Смаково. Дорожники обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Все работы планируют завершить до конца года.

Напомним, в 2025 году в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был проведен ремонт участка дороги Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз протяженностью 6 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.