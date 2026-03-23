Бросок окурка из окна может привести к уголовке: юрист назвал критерии

Выбрасывание непотушенной сигареты из окна может обернуться для курильщика не только административным штрафом, но и реальным тюремным сроком, если из-за этой привычки пострадает имущество соседей или, тем более, люди. О том, как неосторожность превращается в уголовное преступление, в беседе с «Абзацем» рассказал юрист Алексей Петропольский.
По словам эксперта, если окурок попал на балкон или в квартиру соседа и спровоцировал пожар, такие действия могут быть расценены как поджог и умышленная порча имущества. Пострадавший гражданин вправе требовать возмещения не только материального ущерба, но и компенсации морального вреда.
Юрист уточнил, что для успешного взыскания средств понадобится серьезная доказательная база, включающая видеозаписи, показания свидетелей и заключения экспертов, которые подтвердят, что причиной возгорания стал именно выброшенный окурок.
Если из-за такой халатности в пожаре погибли люди, для виновного наступает уголовная ответственность. В зависимости от квалификации деяния наказание может варьироваться: за причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.
