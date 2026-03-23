Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, законны ли платные примерки платьев в свадебных салонах

Юрист Русяев: салоны свадебных платьев имеют право брать плату за примерку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Салоны свадебных платьев имеют право брать плату за примерку, если условия были раскрыты заранее и приняты клиентом, заявил «Газете.ru» юрист Илья Русяев.

«В 2024 году Роспотребнадзор дал прямое разъяснение по вопросу платных примерок. Если информация о стоимости и условиях услуги заранее доведена до потребителя, ведомство нарушений не усматривает. Это полностью соответствует статьям Закона о защите прав потребителей, по которым продавец обязан своевременно предоставить достоверную информацию, включая цену в рублях и условия приобретения», — сказал Русяев.

По словам юриста, если об оплате становится известно во время примерки, клиент вправе от нее отказаться. В то же время, магазин обычной одежды не может ввести плату за примерку из-за разницы форматов.