Юрист рассказал, законны ли платные примерки платьев в свадебных салонах

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Салоны свадебных платьев имеют право брать плату за примерку, если условия были раскрыты заранее и приняты клиентом, заявил «Газете.ru» юрист Илья Русяев.
«В 2024 году Роспотребнадзор дал прямое разъяснение по вопросу платных примерок. Если информация о стоимости и условиях услуги заранее доведена до потребителя, ведомство нарушений не усматривает. Это полностью соответствует статьям Закона о защите прав потребителей, по которым продавец обязан своевременно предоставить достоверную информацию, включая цену в рублях и условия приобретения», — сказал Русяев.
По словам юриста, если об оплате становится известно во время примерки, клиент вправе от нее отказаться. В то же время, магазин обычной одежды не может ввести плату за примерку из-за разницы форматов.