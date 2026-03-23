Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правкомиссия поддержала поправки о сроке давности в спорах по приватизации

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила поправки в Гражданский кодекс о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации, сообщил источник РИА Новости.

Минэкономразвития в конце февраля предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет. Инициативу министерства одобрил Совет по кодификации при президенте РФ.

«Одобрено», — сказал собеседник агентства, комментируя решение по данному законопроекту.

В министерстве экономического развития ранее говорили, что инициатива не затрагивает антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях, а также с нарушением законодательства о стратегических предприятиях.