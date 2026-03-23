Правкомиссия поддержала поправки о сроке давности в спорах по приватизации

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила поправки в Гражданский кодекс о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации, сообщил источник РИА Новости.
Минэкономразвития в конце февраля предложило закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет. Инициативу министерства одобрил Совет по кодификации при президенте РФ.
«Одобрено», — сказал собеседник агентства, комментируя решение по данному законопроекту.
В министерстве экономического развития ранее говорили, что инициатива не затрагивает антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях, а также с нарушением законодательства о стратегических предприятиях.