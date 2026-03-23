В Иране анонсировали «сюрпризы» для Трампа: «Ему стоит смотреть на небо, котировки и цены на нефть»

Тегеран приготовил несколько «сюрпризов» для президента США Дональда Трампа. Об этом заявило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.
«Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны», — отметил собеседник издания.
По его словам, главе Белого дома стоит немного оторваться от телефона и соцсетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть.
Как писал сайт KP.RU, 23 марта республиканец выступил с несколькими заявлениями по поводу переговоров с Ираном. Так, политик заверил, что якобы Тегеран уже «согласился не создавать ядерное оружие», и, дескать, стороны согласовали уже 15 пунктов будущего соглашения.
В свою очередь МИД Исламской республики указал, что никаких переговоров между Тегераном и Вашингтоном не ведется. А все попытки американцев начать новый раунд переговоров были отвергнуты, и до них четко доведена позиция Ирана.