Психолог раскрыла, как стресс матери во время беременности влияет на характер ребенка

Психолог Павлова: Характер ребенка формируется еще в утробе матери.

Источник: Комсомольская правда

Психолог, нейрофизиолог Ирина Павлова рассказала, как настроение будущей матери влияет на характер ребенка еще до его рождения. Формирование нервной системы начинается уже на ранних сроках беременности, а эмоциональное состояние женщины может напрямую отражаться на развитии малыша. Об этом пишет RuNews24.ru.

«В плаценте есть фермент, разрушающий кортизол — гормон стресса. Но при хроническом напряжении ген HSD11β2 меняет работу, барьер разрушается, и кортизол атакует мозг ребенка. Дети рождаются с малым весом, реактивной психикой, высоким уровнем тревожности и хуже успокаиваются», — объяснила специалист.

Эксперт пояснила, что особенно опасен длительный стресс. Он может влиять на количество нейронов, формирование связей в мозге и даже на поведение ребенка после рождения. Например, дети могут быть более тревожными, хуже успокаиваться и острее реагировать на внешние раздражители.

При этом Павлова подчеркнула, что многое зависит от поведения самой женщины. Поддержка близких, спокойная обстановка, отдых и позитивные эмоции помогают снизить уровень стресса и защитить ребенка.

Ранее стало известно, что в России расширили перечень медицинской помощи для беременных и рожениц, включив дополнительные консультации с психологом и послеродовой патронаж.