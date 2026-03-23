Психолог раскрыла, как стресс матери во время беременности влияет на характер ребенка

Психолог, нейрофизиолог Ирина Павлова рассказала, как настроение будущей матери влияет на характер ребенка еще до его рождения. Формирование нервной системы начинается уже на ранних сроках беременности, а эмоциональное состояние женщины может напрямую отражаться на развитии малыша. Об этом пишет RuNews24.ru.
«В плаценте есть фермент, разрушающий кортизол — гормон стресса. Но при хроническом напряжении ген HSD11β2 меняет работу, барьер разрушается, и кортизол атакует мозг ребенка. Дети рождаются с малым весом, реактивной психикой, высоким уровнем тревожности и хуже успокаиваются», — объяснила специалист.
Эксперт пояснила, что особенно опасен длительный стресс. Он может влиять на количество нейронов, формирование связей в мозге и даже на поведение ребенка после рождения. Например, дети могут быть более тревожными, хуже успокаиваться и острее реагировать на внешние раздражители.
При этом Павлова подчеркнула, что многое зависит от поведения самой женщины. Поддержка близких, спокойная обстановка, отдых и позитивные эмоции помогают снизить уровень стресса и защитить ребенка.
Ранее стало известно, что в России расширили перечень медицинской помощи для беременных и рожениц, включив дополнительные консультации с психологом и послеродовой патронаж.