Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские ветеринары не пропустили 120 овец из Дагестана в Ленинградскую область

На партию животных не было документов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям получили информацию от коллег из Дагестана о прибытии 150 овец, которых 17 марта задержали совместно с инспекторами ДПС в Грибановском районе Воронежской области.

При проверке выяснилось, что на животных нет ветеринарных сопроводительных документов, и установить место происхождения и эпизоотическое благополучие места происхождения животных невозможно.

Овцы направлялись из Хасавюртовского района Республики Дагестан в Ленинградскую область. Животные также не были не идентифицированы и не имели необходимых ушных бирок, что не позволяло отследить сведения об их учете, проведении профилактических, диагностических лечебных и иных мероприятий.

В связи с этим инспекторы оформили акт возврата животных в Республику Дагестан, а перевозчика наказали.