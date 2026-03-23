Воронежские ветеринары не пропустили 120 овец из Дагестана в Ленинградскую область

Сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям получили информацию от коллег из Дагестана о прибытии 150 овец, которых 17 марта задержали совместно с инспекторами ДПС в Грибановском районе Воронежской области.
При проверке выяснилось, что на животных нет ветеринарных сопроводительных документов, и установить место происхождения и эпизоотическое благополучие места происхождения животных невозможно.
Овцы направлялись из Хасавюртовского района Республики Дагестан в Ленинградскую область. Животные также не были не идентифицированы и не имели необходимых ушных бирок, что не позволяло отследить сведения об их учете, проведении профилактических, диагностических лечебных и иных мероприятий.
В связи с этим инспекторы оформили акт возврата животных в Республику Дагестан, а перевозчика наказали.