В Балашовском районе Саратовской области отремонтируют 3 дороги

Три дороги общей протяженностью 31 км отремонтируют в этом году в Балашовском районе Саратовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Дорожники обновят автоподъезд к поселку Октябрьский и дорогу село Пады — станция Пады, которые являются маршрутом до туристического объекта — усадьбы Нарышкиных. Она находится в селе Пады, основанном в 1721 году для крепостных крестьян рода Нарышкиных. Кроме того, на территории села расположен санаторий.
Также в этом году приступят к ремонту дороги Балашов — Ивановка. В нормативное состояние приведут более 8 км. Дорога связывает село Ивановка и поселок Первомайский с районным центром. Подрядчик на ремонт объектов уже определен. Работы планируют выполнить до конца августа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.