Психиатр рассказал, как справиться с весенней депрессией

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Режим дня, отдых, правильное питание, а также умеренные физические нагрузки помогут справиться с весенней депрессией, рассказал интернет-изданию NEWS.ru психиатр Василий Шуров.
«Стоит больше отдыхать, ложиться спать до полуночи, правильно питаться. Если человек хватался за тот или иной допинг или много употреблял алкоголя, от этого надо избавляться. Никотин, как известно, тоже здоровья не прибавляет. Важны физические нагрузки. Зачастую достаточно прогулок», — сказал он.
Помимо этого, психиатр посоветовал больше внимания уделять позитивному контенту и «выключить все тревожные новости, которые усиливают хронический стресс».