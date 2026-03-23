«Катимерини»: Авианосец Gerald Ford встал на ремонт на Крите после пожара

USS Gerald R. Ford прибыл на базу ВМС «Суда» на греческом Крите после пожара.

Источник: Комсомольская правда

Американский авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на базу ВМС «Суда» на греческом Крите. Об этом сообщает издание «Катимерини».

«Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford прибыл в понедельник к пирсу НАТО “Марати” в бухте Суда на Крите», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что авианосец пробудет на базе больше недели на ремонте из-за пожара, возникшего в небоевых условиях. В результате пострадали моряки и были повреждены части корабля.

Напомним, пожар на авианосце произошел 12 марта. Пятый флот США при этом отмечает, что причина пожара не связана с боевыми действиями, а возгорание локализовано. Сообщалось, что силовая установка не задета, а сам корабль находится «полностью в строю». Также ранее на борту американского авианосца возникли неполадки с вакуумной канализацией.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше