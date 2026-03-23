«Катимерини»: Авианосец Gerald Ford встал на ремонт на Крите после пожара

Американский авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на базу ВМС «Суда» на греческом Крите. Об этом сообщает издание «Катимерини».
Также отмечается, что авианосец пробудет на базе больше недели на ремонте из-за пожара, возникшего в небоевых условиях. В результате пострадали моряки и были повреждены части корабля.
Напомним, пожар на авианосце произошел 12 марта. Пятый флот США при этом отмечает, что причина пожара не связана с боевыми действиями, а возгорание локализовано. Сообщалось, что силовая установка не задета, а сам корабль находится «полностью в строю». Также ранее на борту американского авианосца возникли неполадки с вакуумной канализацией.