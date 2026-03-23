Больше тысячи многодетных воронежских семей нуждаются в улучшение жилищных условий

В период с 2013 по 2025 год на улучшение жилищных условий 270 многодетных семей в регионе направили 988 миллионов рублей. С 2023 по 2025 годы улучшили жилищные условия 195 семей, в которых воспитываются 1 069 детей. Финансирование этой программы составило 827,7 млн рублей.