Больше тысячи многодетных воронежских семей нуждаются в улучшение жилищных условий

По информации правительства Воронежской области, на начало 2026 года в регионе признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 1 028 многодетных семей.
В период с 2013 по 2025 год на улучшение жилищных условий 270 многодетных семей в регионе направили 988 миллионов рублей. С 2023 по 2025 годы улучшили жилищные условия 195 семей, в которых воспитываются 1 069 детей. Финансирование этой программы составило 827,7 млн рублей.
В течение 2024 года, который был объявлен в России Годом семьи, финансирование увеличили 559,2 млн рублей, а поддержку получили 135 семей, включая семьи участников СВО.
На март 2026 года в программе состоит 81 многодетная семья, воспитывающая пять и более детей. На реализацию мероприятий предусмотрено 140 млн рублей.