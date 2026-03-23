Нижегородский квартал церкви Трех Святителей внесли в реестр ОКН

В Нижнем Новгороде квартал церкви Трех Святителей внесли в единый госреестр ОКН народов России. Об этом сообщили в пресс-службе региона.
Комплекс городской застройки, расположенный в районе ул. Короленко, Новой, Славянской и Студеной, получил статус ОКН регионального значения. Примечательно, что квартал почти целиком сохранил свой архитектурный облик со времен постройки. Его доминантой является каменная церковь, возведенная в 1859—1860-х годах.
По словам губернатора региона, сюда приходят отдыхать как нижегородцы, так и туристы. Он пообещал, что нижегородское правительство и профильные ведомства будут бережно развивать эту территорию.