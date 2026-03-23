В Ростове проведут демонтаж на территории парка «Дружба»

В парке «Дружба» Ростова-на-Дону «из-за прежнего недобросовестного подрядчика придется провести демонтаж» ранее выполненных объектов. Об этом в ходе совещания губернатору Юрию Слюсарю сообщил глава города Александр Скрябин.
Глава донской столицы напомнил, что проект разделен на зоны, и по южной части парка готовится контракт на проектирование.
Напомним, парк «Дружба» находится в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону. Завершить обновление территории планировали в ноябре 2024 года, но сроки были сорваны, а в отношении подрядчика возбудили дело. Позже глава региона поручил разработать проект реконструкции.
