Почему наступает весенняя хандра: психиатр дал ответ

Психиатр Василий Шуров объяснил, почему многих людей преследует упадок сил с наступлением тепла. Ключевым фактором оказался хронический стресс, который накапливался в организме на протяжении всей зимы. Об этом специалист рассказал в беседе с NEWS.ru.
По словам психиатра, помимо стресса на состоянии сказывается нехватка витаминов, особенно D, а также дефицит различных микроэлементов. Он добавил, что негативно влиять на самочувствие может и ослабленная гормональная система, в частности при проблемах с щитовидной железой или уровнем тестостерона. Именно из-за совокупности этих факторов, отметил Шуров, возникает ситуация, когда солнца становится много, а сил у человека нет.
Медик подчеркнул, что подход к решению проблемы должен быть индивидуальным, поэтому он настоятельно рекомендовал обращаться к специалисту. Врач предостерег граждан от попыток самолечения, которые могут усугубить ситуацию.
Терапевт Александр Новиков в свою очередь обратил внимание на бытовые привычки, которые способны привести к развитию хронических заболеваний. По его мнению, регулярный недосып и злоупотребление сахаром находятся в числе главных рисков.