Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ учрежден конкурс на лучшего преподавателя в сфере гидрометеорологии

Для участия необходимо зарегистрироваться в срок до 30 апреля.

Источник: Национальные проекты России

Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды учрежден Всероссийский конкурс на лучшего преподавателя в сфере гидрометеорологии «Компас студента». Он направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов средних профессиональных и высших учебных заведений РФ, сообщили в Росгидромете. Проведение подобных мероприятий соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

Конкурс предполагает две номинации: «Лучший преподаватель дисциплин гидрометеорологического профиля и смежных наук среднего профессионального образования» и «Лучший преподаватель дисциплин гидрометеорологического профиля и смежных наук высшего образования». Для участия необходимо пройти процедуру регистрации в период со 2 марта по 30 апреля, заполнив форму заявки на участие. Сканы заполненных форм требуется направить на адрес электронной почты i.davydenko@ipkmeteo.ru. Работы участников конкурса принимаются со 2 марта по 15 июля этого года.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.