В РФ учрежден конкурс на лучшего преподавателя в сфере гидрометеорологии

Конкурс предполагает две номинации: «Лучший преподаватель дисциплин гидрометеорологического профиля и смежных наук среднего профессионального образования» и «Лучший преподаватель дисциплин гидрометеорологического профиля и смежных наук высшего образования». Для участия необходимо пройти процедуру регистрации в период со 2 марта по 30 апреля, заполнив форму заявки на участие. Сканы заполненных форм требуется направить на адрес электронной почты i.davydenko@ipkmeteo.ru. Работы участников конкурса принимаются со 2 марта по 15 июля этого года.