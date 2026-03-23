В РФ учрежден конкурс на лучшего преподавателя в сфере гидрометеорологии

Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды учрежден Всероссийский конкурс на лучшего преподавателя в сфере гидрометеорологии «Компас студента». Он направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов средних профессиональных и высших учебных заведений РФ, сообщили в Росгидромете. Проведение подобных мероприятий соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Конкурс предполагает две номинации: «Лучший преподаватель дисциплин гидрометеорологического профиля и смежных наук среднего профессионального образования» и «Лучший преподаватель дисциплин гидрометеорологического профиля и смежных наук высшего образования». Для участия необходимо пройти процедуру регистрации в период со 2 марта по 30 апреля, заполнив форму заявки на участие. Сканы заполненных форм требуется направить на адрес электронной почты i.davydenko@ipkmeteo.ru. Работы участников конкурса принимаются со 2 марта по 15 июля этого года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.