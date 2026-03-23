Депутаты Госдумы призвали официально опубликовать «белый список» сайтов

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления обязательства по официальной публикации и регулярному обновлению открытых “белых списков” интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи», — сказано в обращении.
Авторы инициативы считают, что её принятие сделает правила игры более понятными и предсказуемыми, а также повысит открытость принимаемых решений. Депутаты же указывают на то, что непрозрачность «белых списков» сайтов порождает правовую и организационную неясность. Это, по их словам, мешает бизнесу планировать свою работу, затрудняет деятельность социальных и образовательных учреждений, а также ограничивает доступ граждан к государственным услугам, банковским и медицинским порталам и другим важным ресурсам. Парламентарии также напомнили, что в некоторых регионах России уже вводятся ограничения на мобильный интернет для обеспечения безопасности и стабильности связи.
Ранее сообщалось, что в Москве провайдеры домашнего интернета приступили к формированию системы «белых списков», которая уже внедрена в мобильной сети. «Белые списки» помогут сохранить доступ к важным сайтам (банков, такси, доставок и аналогичных сервисов) в случае отключения интернета, однако скорость соединения снизится из-за необходимости фильтровать трафик.
