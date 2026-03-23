Лерчек по-прежнему не видит правым глазом после химиотерапии

Последствия терапии от рака для Лерчек оказались тяжелыми.

Источник: Комсомольская правда

Валерия Чекалина, также известная как блогер Лерчек, столкнулась с серьезными последствиями лечения рака желудка четвертой стадии. Как сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини, Валерия потеряла зрение на правый глаз, и пока что восстановление идет тяжело и без результатов.

«Правый глаз пока не видит полностью. Но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии», — написал Сквиччиарини в соцсетях о состоянии матери своего ребенка.

Лерчек лечится в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы выделил ее уголовное дело о выводе 250 млн рублей в ОАЭ в отдельное производство и приостановил его до выздоровления. Домашний арест заменен на запрет определенных действий с возможностью перемещения без разрешения.

Ранее KP.RU сообщил, что о частичной потере зрения Чекалиной в результате химиотерапии заявляла ее адвокат Юлия Лисановская.

