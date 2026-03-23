В Ростовской области хотят конфисковывать мусоровозы, если отходы везут в лес

Каждые выходные в лесополосах, балках и на берегах области появляются новые кучи отходов. Строительный мусор, старые шины, бытовые отходы — все это привозят так называемые «серые возчики». Схема простая: к ним обращаются люди или организации, которым нужно избавиться от мусора. Возчик берет деньги и сваливает все это в ближайшем овраге. В КоАП для таких граждан предусмотрен штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Но для нелегальных возчиков это не наказание. Они легко могут оплатить штраф и покрывать эти убытки прибылью от вывоза мусора, пояснил зампредседателя Заксобрания Александр Косачев. Проще говоря: заработал на пяти ходках 50 тысяч, заплатил штраф — и снова в плюсе.