В Ростовской области хотят конфисковывать мусоровозы, если отходы везут в лес

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли решение обратиться в Госдуму с предложением конфисковывать транспорт у граждан, которые повторно вывезли мусор в лес или на берег реки. Это предусмотрено в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП), но только в отношении юрлиц. Теперь к такой ответственности хотят привлечь всех, кто создает очаги свалок.
Каждые выходные в лесополосах, балках и на берегах области появляются новые кучи отходов. Строительный мусор, старые шины, бытовые отходы — все это привозят так называемые «серые возчики». Схема простая: к ним обращаются люди или организации, которым нужно избавиться от мусора. Возчик берет деньги и сваливает все это в ближайшем овраге. В КоАП для таких граждан предусмотрен штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Но для нелегальных возчиков это не наказание. Они легко могут оплатить штраф и покрывать эти убытки прибылью от вывоза мусора, пояснил зампредседателя Заксобрания Александр Косачев. Проще говоря: заработал на пяти ходках 50 тысяч, заплатил штраф — и снова в плюсе.
А экология — в минусе. Ведь именно физлица чаще всего орудуют в серой зоне. А если у них конфисковывать машины, как у юрлиц, при повторном нарушении, не много найдется желающих снова выехать ночью с полным кузовом мусора к ближайшей роще. «Это не новый состав правонарушения, мы всего лишь предлагаем ужесточить санкцию за повторные правонарушения. Не думаю, что это повысит нагрузку на контролирующие органы», — отметил Косачев.
Инициативу ростовчан поддержали парламенты других регионов Юга в рамках Южно-Российской парламентской ассоциации.
Павел Харламов, глава комитета Заксобрания Севастополя по городской инфраструктуре:
— Наш комитет поддержал инициативу о конфискации грузовиков, с помощью которых устраивают свалки строительного мусора.
В Севастополе эта проблема стоит остро, нарушителей ловят, но они не боятся ответственности. А человек должен понимать: если он незаконно вывозит строительный мусор и загрязняет природу, то рискует потерять автомобиль, на котором это делает.
Александр Брагин, координатор движения «Зеленая Россия» в Ульяновской области, руководитель общественного проекта «Экодозор73»:
— Тот, кто загадил территорию, подпадает под статью об ущербе окружающей среде. В зависимости от суммы это административное или уголовное наказание. В счет этого ущерба может быть конфискован и автомобиль.
У браконьеров же конфискуют не только убитых животных и оружие, но и технику. Если выявляют незаконную добычу полезных ископаемых, тоже технику арестовывают в рамках уголовного дела. Вопрос в сумме ущерба. Одно дело — выкинуть пакеты с листвой, другое — отходы третьего класса. То есть сумма ущерба земельному покрову может быть разной: и три тысячи рублей, и миллионы. Где ущерб большой, конфисковывать машины можно и нужно.
Андрей Крупин, член общественной палаты Саратовской области:
— Ужесточать наказание в отношении недобросовестных и несознательных граждан за выброс мусора в водоохранных зонах и лесах необходимо.
Главная проблема, на мой взгляд, в том, чтобы эта правовая норма работала. Большой вопрос: как и кто будет выявлять подобные правонарушения. В нынешней ситуации, считаю, это достаточно утопичное предложение.
Михаил Матвеев, депутат Госдумы от Самарской области.
— Между видом наказания и правонарушением должна быть какая-то устойчивая связь. Почему из всех видов конфискаций выбрана именно конфискация транспортного средства. Потому что нарушитель на нем приехал? А если машина чужая? Что тогда отнимать?
Очень много вопросов. Но общая мысль понятна. Хотя я бы применял в этой части обязательные или исправительные работы. Поймали тебя за то, что мусоришь, — неделю лес убираешь под надзором, например, полиции. Пользы будет намного больше.
Подготовили Юлия Крымова, Андрей Куликов, Светлана Филиппова, Алексей Юхтанов.