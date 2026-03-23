В Волгограде 21 водитель беспечно перевозил детей

Только за один день инспекторы ДПС выявили 21 нарушение правил перевозки детей. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, водители вопреки правилам не использовали детские удерживающие устройства. За это административное правонарушение предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.