«Я сказала да»: дзюдоистка Абиба Абужакынова объявила о помолвке

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова сменила спортивное кимоно на вечерний наряд, поделившись с болельщиками радостным событием в личной жизни, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Титулованная спортсменка официально объявила о помолвке, опубликовав серию романтичных кадров в своем Instagram-аккаунте. На снимках Абужакынова предстала в элегантном платье, продемонстрировав обручальное кольцо и роскошный букет красных роз.

Несмотря на открытость момента, личность своего избранника дзюдоистка предпочла оставить в секрете: на фотографиях виден лишь силуэт мужчины в строгом костюме, лицо которого скрыто от объектива.

«Я сказала да», — лаконично подписала фото Абужакынова 23 марта 2026 года.

Публикация спортсменки мгновенно вызвала волну поздравлений от коллег по цеху и многочисленных фанатов:

Поздравляю! Желаю счастья!!! Такая милая и одновременно сильная девочка. Желаю вам бесконечного счастья! Будьте неразлучны!!!

Стоит отметить, что Абиба Абужакынова является одной из самых успешных и узнаваемых представительниц казахстанского спорта на мировой арене. По состоянию на март 2026 года она прочно удерживает вторую строчку мирового рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 48 килограммов.

Внушительный послужной список спортсменки включает «серебро» чемпионата мира 2025 года в Будапеште, а также две бронзовые награды мировых первенств в Ташкенте и Абу-Даби. Кроме того, Абужакынова дважды становилась серебряным призером чемпионатов Азии, закрепив за собой статус безусловного лидера национальной сборной.

Ранее Абиба Абужакынова попросила не критиковать участников зимней Олимпиады.

Узнать больше по теме
Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше