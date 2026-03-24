«Я сказала да»: дзюдоистка Абиба Абужакынова объявила о помолвке

Титулованная спортсменка официально объявила о помолвке, опубликовав серию романтичных кадров в своем Instagram-аккаунте. На снимках Абужакынова предстала в элегантном платье, продемонстрировав обручальное кольцо и роскошный букет красных роз.
Несмотря на открытость момента, личность своего избранника дзюдоистка предпочла оставить в секрете: на фотографиях виден лишь силуэт мужчины в строгом костюме, лицо которого скрыто от объектива.
«Я сказала да», — лаконично подписала фото Абужакынова 23 марта 2026 года.
Публикация спортсменки мгновенно вызвала волну поздравлений от коллег по цеху и многочисленных фанатов:
Поздравляю! Желаю счастья!!! Такая милая и одновременно сильная девочка. Желаю вам бесконечного счастья! Будьте неразлучны!!!
Стоит отметить, что Абиба Абужакынова является одной из самых успешных и узнаваемых представительниц казахстанского спорта на мировой арене. По состоянию на март 2026 года она прочно удерживает вторую строчку мирового рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 48 килограммов.
Внушительный послужной список спортсменки включает «серебро» чемпионата мира 2025 года в Будапеште, а также две бронзовые награды мировых первенств в Ташкенте и Абу-Даби. Кроме того, Абужакынова дважды становилась серебряным призером чемпионатов Азии, закрепив за собой статус безусловного лидера национальной сборной.
