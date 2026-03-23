Зачем хакерам взлом умных гаджетов: россиянам объяснили смысл

Злоумышленники проникают в умную бытовую технику россиян не случайно, а с целью последующего вымогательства. Как сообщил NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер, главной целью хакеров является сбор компрометирующей информации для шантажа владельцев устройств.
В зону риска попадает не только популярная электроника вроде умных колонок, но и, казалось бы, безобидная бытовая техника. По словам специалиста, взломщики активно используют камеры видеонаблюдения и даже роботы-пылесосы.
Геллер объяснил, что такие кибератаки происходят достаточно регулярно и делятся на заказные или локальные. Если в случае заказных взломов преследуются широкие цели, то при локальных атаках преступники следят за конкретным человеком для решения узких задач.
Ранее в Министерстве внутренних дел России также предостерегали граждан об опасности, исходящей от техники с постоянным доступом к интернету. В ведомстве подчеркивали, что любое подобное устройство, оснащенное микрофоном, после взлома может стать для преступников точкой доступа к личной жизни человека.