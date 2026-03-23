Дюжаррик: ООН приветствует сведения о переговорах США и Ирана

ООН хочет, чтобы эти усилия привели к немедленному прекращению конфликта на Ближнем Востоке, отметил Дюжаррик.

Источник: Комсомольская правда

ООН приветствует сообщения о том, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры, которые могли бы привести к завершению конфликта. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы, конечно же, видели сообщения в прессе о том, что переговоры ведутся, приветствуем это», — отметил он, указав на важность, чтобы эти усилия привели к немедленному прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Как писал сайт KP.RU, о неких якобы ведущихся переговорах Вашингтона и Ирана в понедельник, 23 марта, заявил президент США Дональд Трамп. Среди прочего, по его утверждениям, якобы Тегеран уже «согласился не создавать ядерное оружие», и, дескать, стороны согласовали уже 15 пунктов будущего соглашения.

На этом фоне МИД Ирана опроверг какие-либо переговоры с Белым домом. При этом Исламская республика приготовила ряд «сюрпризов» для республиканца на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны.

