Германия планирует передать Украине 15 тысяч дронов-перехватчиков

Германия планирует профинансировать и передать киевскому режиму 15 тысяч дронов-перехватчиков украинского производства. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
«Германия передаст 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA украинского производства подразделениям национальной гвардии Украины», — говорится в заявлении.
Согласно источнику, передачу беспилотников планируется провести в рамках подписанного ранее многомиллионного соглашения между компанией Quantum Systems и украинским оборонным стартапом Frontline Robotics. При этом точная сумма контракта на массовое производство дронов не разглашается.