Германия планирует передать Украине 15 тысяч дронов-перехватчиков

ФРГ намерена профинансировать и передать Киеву 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA украинского производства.

Источник: Комсомольская правда

Германия планирует профинансировать и передать киевскому режиму 15 тысяч дронов-перехватчиков украинского производства. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«Германия передаст 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA украинского производства подразделениям национальной гвардии Украины», — говорится в заявлении.

Согласно источнику, передачу беспилотников планируется провести в рамках подписанного ранее многомиллионного соглашения между компанией Quantum Systems и украинским оборонным стартапом Frontline Robotics. При этом точная сумма контракта на массовое производство дронов не разглашается.

Ранее KP.RU сообщал, что в Европе обеспокоены возможной остановкой поставок вооружений для Украины из США. Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, это вызывает истерику у ЕС и Киева из-за потенциальных проблем с возможностями ВСУ в зоне конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше