Мужчина думал, что у него просто болит голова: поход к врачам обернулся страшным диагнозом

Mirror: Британец списывал головную боль на стресс, но оказалось, что у него рак.

Источник: Комсомольская правда

51-летний электрик из Великобритании Пол Коллиган всегда отличался крепким здоровьем. И когда у него стала болеть голова, он списал это на обычный стресс. Позже выяснилось, что он смертельно болен, сообщает Mirror.

Пол проезжал на велосипеде по 160 километров в неделю. Однако в декабре прошлого года его состояние резко ухудшилось. Во время одной из тренировок мужчина начал испытывать серьезные проблемы со зрением и странности в поведении.

По словам его жены Карен, Пол стал видеть галлюцинации — ему казалось, что рядом с ним едет его покойный отец. «Он просто не мог избавиться от ощущения, что его куда-то уносит», — вспоминает супруга.

Сначала семья связала симптомы со стрессом — в то время тяжело болела мама Пола, которая позже скончалась. Однако состояние мужчины продолжало ухудшаться, и он обратился в больницу. Там выяснилось, что у него глиобластома четвертой степени — одна из самых агрессивных форм рака мозга. Сейчас Пол призывает всех, кто испытывает похожие симптомы, не откладывать визит к врачу.

Ранее KP.RU писал, как 39-летний британец Дэвид Монтейро проигнорировал сильную головную боль, скованность шеи и боль в спине, списав их на неудобный сон. Через четыре дня после появления первых признаков недомогания мужчина скончался от стремительно развившегося менингита.