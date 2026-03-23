Мужчина думал, что у него просто болит голова: поход к врачам обернулся страшным диагнозом

51-летний электрик из Великобритании Пол Коллиган всегда отличался крепким здоровьем. И когда у него стала болеть голова, он списал это на обычный стресс. Позже выяснилось, что он смертельно болен, сообщает Mirror.
Пол проезжал на велосипеде по 160 километров в неделю. Однако в декабре прошлого года его состояние резко ухудшилось. Во время одной из тренировок мужчина начал испытывать серьезные проблемы со зрением и странности в поведении.
По словам его жены Карен, Пол стал видеть галлюцинации — ему казалось, что рядом с ним едет его покойный отец. «Он просто не мог избавиться от ощущения, что его куда-то уносит», — вспоминает супруга.
Сначала семья связала симптомы со стрессом — в то время тяжело болела мама Пола, которая позже скончалась. Однако состояние мужчины продолжало ухудшаться, и он обратился в больницу. Там выяснилось, что у него глиобластома четвертой степени — одна из самых агрессивных форм рака мозга. Сейчас Пол призывает всех, кто испытывает похожие симптомы, не откладывать визит к врачу.
