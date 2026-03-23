В Соль-Илецком городском округе Оренбуржья отремонтировали кадровый центр

Кадровый центр отремонтировали в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области при поддержке национального проекта «Кадры», сообщили в администрации округа.
Обновленный кадровый центр оснащен современным оборудованием и техникой, которые позволят предложить жителям качественные услуги по трудоустройству, консультациям по профессиональному обучению и развитию карьеры. Цифровые сервисы сократят время поиска вакансий, а индивидуальные консультации помогут выстроить четкий план профессионального роста.
Уже в первые месяцы работы центр планирует трудоустроить не менее 200 жителей района и обучить востребованным навыкам еще 150 человек.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.