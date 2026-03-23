В Люберцах откроют школу на 1,1 тыс. мест в 2026 году

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Новая школа, рассчитанная на 1,1 тыс. мест, откроется близи ЖК «Новые Островцы» в подмосковных Люберцах в 2026 году. Готовность объекта составляет 64%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: РИА "Новости"

«В ЖК “Новые Островцы” в Люберцах строим школу на 1,1 тыс. мест. Благодаря новому пространству откроем больше математических и профильных классов, добавим программы по естественным наукам, спорту, творчеству. Также решим вопрос с перегрузом в действующей школе микрорайона», — написал он в своем канале в Max.

Он добавил, что в настоящее время строители занимаются внутренней отделкой, коммуникациями, завершают работы на фасаде и кровле. Общая готовность объекта оценивается в 64%. В планах — сдать объект уже в этом году.

Губернатор рассказал, что в 2026 году в Люберцах откроется детский сад на 560 мест на проектируемом проезде 4037, а также завершится капремонт в детском саду школы № 26 на Коммунистической улице.

