Названы простые способы справиться с весенней депрессией

Весной многие сталкиваются с упадком сил, тревожностью и апатией — это состояние часто называют сезонной депрессией. Как с ней справиться и вернуть нормальное самочувствие, рассказал врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, важную роль играют режим дня, питание и отказ от вредных привычек. Об этом пишет NEWS.ru.
«Стоит больше отдыхать, ложиться спать до полуночи, правильно питаться. Если человек хватался за тот или иной допинг или много употреблял алкоголя, от этого надо избавляться. Никотин, как известно, тоже здоровья не прибавляет. Важны физические нагрузки. Зачастую достаточно прогулок», — отметил медик.
Кроме того, Шуров посоветовал ограничить поток тревожной информации. По его словам, постоянное чтение негативных новостей может усиливать внутреннее напряжение, поэтому лучше переключиться на более позитивный контент и уделять внимание отдыху.
Ранее психиатр объяснил, что ключевой причиной упадка сил весной является накопленный за зиму хронический стресс. По его словам, на самочувствие также влияют дефицит витаминов и микроэлементов, а также ослабление гормональной системы.