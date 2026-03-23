Tasnim: Иран подготовил для Трампа «несколько сюрпризов» в ближайшие дни

Президенту США Дональду Трампу в ближайшие несколько дней стоит «оторваться от экрана телефона» и смотреть на небо и динамику цен на энергоносители, так как Иран подготовил для него «несколько сюрпризов». Об этом в понедельник, 23 марта, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
— Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны, — говорится в материале.
Спустя менее чем двое суток после анонсов ударов по электростанциям Ирана в ответ на блокировку Ормузского пролива Трамп заявил о введении пятидневного моратория на такие обстрелы после «удачных» переговоров с Тегераном. При этом в Тегеране информацию о контактах с Вашингтоном опровергли.
Стоимость нефти марки Brent показала стремительный рост на фоне обострения ситуации в Иране. Вечером 18 марта цена майских фьючерсов на лондонской бирже ICE впервые превысила 111 долларов за баррель. Мировые фондовые рынки в тот день зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта на Ближнем Востоке.