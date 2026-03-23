Проход к дальним поездам на Ленинградском вокзале изменится с полудня 24 марта

Проходить на платформы к поездам дальнего следования и «Сапсанам» нужно будет через временный досмотровый павильон, расположенный рядом с пригородными поездами Ленинградского направления. Дополнительно будет размещено еще три интроскопа. Всего их станет больше, чем было на перроне вокзала до начала его ремонта.