Проход к дальним поездам на Ленинградском вокзале изменится с полудня 24 марта

«24 марта с 12:00 на Ленинградском вокзале изменится схема прохода к поездам дальнего следования и выхода в город для прибывающих пассажиров. Это связано с началом нового этапа работ — благоустраиваем территорию, создаем новые парковочные зоны, подключаем вокзал к инженерным коммуникациям. Проход к поездам со стороны проезда Комсомольской площади будет закрыт. Все поезда продолжат прибывать и отправляться по расписанию», — говорится в материале.
Проходить на платформы к поездам дальнего следования и «Сапсанам» нужно будет через временный досмотровый павильон, расположенный рядом с пригородными поездами Ленинградского направления. Дополнительно будет размещено еще три интроскопа. Всего их станет больше, чем было на перроне вокзала до начала его ремонта.
Подход организован со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро «Комсомольская». Маршрут доступен для маломобильных пассажиров и оборудован пандусом.
«Просим приезжать на вокзал за один час до отправления. Самое комфортное ожидание — в поезде: посадка начинается за 40 минут до отправления. Чтобы помочь вам в период работ, подробно объясним, как пройти к поездам», — добавили в пресс-службе.
Всего планируется разместить более 30 навигационных плакатов и стойки с маршрутами прохода. Рядом будут находиться сотрудники, к которым можно обратиться за помощью.
Для пассажиров пригородных поездов привычный маршрут прохода к платформам сохранится.