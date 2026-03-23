В ООН заявили, что колебания климата на Земле достигли критических значений

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что климат на Земле сейчас находится в самом разбалансированном состоянии, чем когда-либо. Об этом говорится в ежегодном докладе организации, приуроченном ко Всемирному метеорологическому дню ООН — 23 марта.
Климатологи указали, что высокая концентрация парниковых газов продолжает нагревать атмосферу и Мировой океан, а глобальное потепление среди прочего уже привело к рекордному сокращению площади льда в Арктике.
— Эти стремительные изменения произошли всего за несколько десятилетий, но будут иметь пагубные последствия на протяжении сотен, а потенциально и тысяч лет, — говорится в докладе.
Представители организации обратили внимание, что последние 10 лет стали самыми жаркими на планете за всю историю наблюдений, а за последние 20 лет океан стал потреблять в 18 раз больше энергии, чем все человечество.
Потепление океана среди прочего все чаще приводит к затяжным катаклизмам в разных точках мира: засухам, лесным пожарам, наводнениям, тропическим циклонам, аномальным температурам и осадкам.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что грядущий природный феномен Эль-Ниньо, сопровождающийся небывалым потеплением воды, станет самым сильным за последние десять лет. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал «Вечерней Москве», как это повлияет на погоду в России.