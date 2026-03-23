На Дону сборщика отходов обязали возместить ущерб почвам на 2,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Черноморо‑Азовское морское управление Росприроднадзора подало в суд на ООО «МК Эко‑Восход» (Ростов‑на‑Дону) с требованием возместить ущерб почвам из‑за захламления строительным мусором.
В июне 2025 года на территории компании провели обследование, в ходе которого выявили захламление участка площадью более 4,6 тыс. кв. м.
В октябре 2025 года организации направили требование добровольно возместить причинённый вред, однако оно было проигнорировано. В связи с этим управление инициировало судебное разбирательство. Вопрос возмещения ущерба остаётся на контроле ведомства.
По данным портала, ООО «МК Эко‑Восход» зарегистрировано в Ростове‑на‑Дону. Компания специализируется на сборе неопасных отходов, её директор — Игорь Пелецкий.