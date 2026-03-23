Дмитрий Пятибратов: «Спартак» нестабилен, у «Локомотива» есть бонус

Бывший главный тренер воронежского «Факела», авторитетный специалист Дмитрий Анатольевич Пятибратов в эксклюзивном интервью «МК-Спорт» оценил победы московских «Спартака» и «Локомотива» в матчах 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, 22 марта московский «Спартак» в гостях одержал победу над «Оренбургом» со счётом 2:0. В предыдущий раз красно-белые забивали «Оренбургу» на выезде ещё в марте 2020 года (3:1). После этого команды четырежды противостояли друг другу в Оренбурге, но хозяева оставляли свои ворота в неприкосновенности. После этой игры подопечные Хуана Карлоса Карседо занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 38 очков и отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.
В следующем, 23-м, туре РПЛ «Спартак» 5 апреля примет на своём домашнем стадионе «Локомотив».
Также читайте мнение Дмитрия Пятибратова о победе петербургского «Зенита» над московским «Динамо».
— Дмитрий Анатольевич, как вам победный матч «Спартака» с «Оренбургом»?
— Мне понравился «Спартак» в этот раз своей организацией в атаке. Очень много было моментов, когда игроки хорошо взаимодействовали, когда менялись позициями, когда центральные защитники подключались в атаку. Поэтому «Спартак», учитывая то, что он шесть лет не мог выиграть в Оренбурге, провёл хороший матч. Но и, на самом деле, было бы удивительно, если бы «Спартак» долго оставался без побед, имея такой состав. Плюс, не забывайте, всё-таки «Оренбург» сейчас находится в зоне прямого вылета, а «Спартак» обладает одним из сильнейших составов в нашем чемпионате. Поэтому победа закономерная. Но, опять же, всё-таки я отмечу, что «Спартак» сыграл на ноль. Это достаточно редкое явление в нашем чемпионате. И мне понравилось, как «Спартак» взаимодействует, особенно на флангах — видно, что это наигранная комбинация. Поэтому всё-таки этот матч в плюс.
— Каковы шансы «Спартака» побороться за место в тройке лидеров?
— Очень сложно, потому что «Спартак» нестабилен, и мы видим, что часто яркие матчи чередуются с провальными встречами. Поэтому тут всё зависит от «Спартака». Надо выдавать серию из 5−6 матчей без проигрышей, желательно даже и без ничьих, тогда шансы появятся серьёзные. А так, пока непросто.
— Как вам победа «Локомотива» над «Акроном»?
— Блестяще! Потрясающий первый тайм «Локомотива», просто сняли, уничтожили соперника. Это, наверное, лучший тайм вообще. Ни у одной из команд в нашем чемпионате такого тотального превосходства я давно не видел. Они просто не давали спокойно дышать, принимать решения, думать на поле игрокам «Акрона». В этом матче «Акрон» был неузнаваем, для меня это стало откровением, потому что команда всегда отличается хорошей организацией, атакующими действиями. Где-то, наверное, всё-таки я отметил бы силу «Локомотива». Очень быстрая битва в атаке — это значит не то, что они много быстро бегают, а то, что они очень быстро думают, принимают решения и исполняют эти решения. Поэтому я восхищён тем, что я увидел в первые 30−35 минут этого матча. Ну, а потом уже второй тайм, понятно, играли спокойно, уже итог был предрешён.
— Каковы турнирные перспективы «Локомотива» в этом сезоне?
— «Локомотив» сейчас на третьем месте, и я думаю, что если к концу чемпионата он там так и останется, то это в принципе будет достаточно неплохой результат. С учётом того, что тяжело конкурировать и с «Зенитом», и с «Краснодаром». И, конечно, сейчас у «Локомотива» есть такой бонус: вроде бы отрицательно то, что команда вылетела из Кубка, но, с другой стороны, можно полностью сконцентрироваться на чемпионате.
— В следующем туре «Спартак» и «Локомотив» сыграют между собой. Кого из них вы бы назвали фаворитом?
— Я думаю, что в этом матче однозначно фаворита вообще не может быть, потому что обе команды любят атаковать. «Локомотив» — это вообще команда, которая больше всех забила в нашем чемпионате. Поэтому я думаю, что здесь будет яркий футбол. И там, и там есть проблемы в обороне — не из-за того, что команды плохо играют, а из-за того, что концентрируются на атаке. Я думаю, что там будет такая обоюдоострая борьба с равными шансами на успех. Многое будет решать индивидуальное мастерство группы атаки, которая и там, и там, на очень высоком уровне.